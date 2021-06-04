Москва, , 21:27 — REGNUM Глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон предложил продлить срок работы Международной космической станции (МКС), а руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поддержал эту идею, сообщает 4 июня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Поддержав главу НАСА, Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций», — цитирует агентство представителя «Роскосмоса».

Ранее Рогозин сообщал, что намерен провести телефонные переговоры с новым главой NASA, занявшим эту должность 30 апреля.

«И у руководства НАСА, и у руководства «Роскосмоса» есть осознание серьезной ответственности за то, чтобы сохранить международное космическое сотрудничество. И если нам удастся это сделать, в условиях, когда все остальное трещит по швам, это был бы хороший результат», — отметил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских космических кругах утвердилось мнение, что и продолжение участия в проекте МКС и создание российской независимой орбитальной станции имеют свои преимущества. Окончательное решение должно принять высшее руководство страны.

По словам Дмитрия Рогозина расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с реализацией проекта новой станции.

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