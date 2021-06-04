Белград, , 21:31 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на пресс-конференции в Приштине 4 июня заявил, что его страна полностью поддерживает диалог Белграда и Приштины и призывает обе стороны активизировать диалог, чтобы обеспечить устойчивое решение. Он добавил, что целью визита в Приштину является содействие экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Дендиас отметил, что торговое сотрудничество будет основой отношений Приштины и Афин, а также что есть области, в которых он видит большой потенциал для дальнейшего развития, включая культуру и транспорт.

«Позвольте мне выразить желание улучшить экономические отношения, и именно по этой причине меня сопровождает заместитель министра, отвечающий за международные экономические и торговые отношения. Мы надеемся, что это будет основой наших будущих отношений. Существует несколько направлений, в которых можно добиться значительного улучшения отношений. Прежде всего, я имею в виду инфраструктуру, сельское хозяйство и культуру, но также и большое пространство для сотрудничества в области энергетики и газификации», — подчеркнул Дендиас.