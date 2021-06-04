Санкт-Петербург, , 21:15 — REGNUM Двое взрослых и ребенок пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в дежурной части УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 18:00 мск в пятницу, 4 июня, на пересечении Зеленогорского шоссе и федеральной трассы «Скандинавия». Автомобиль Mercedes совершил столкновение с попутно двигающимся автомобилем Volkswagen, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

«В результате ДТП пассажиры и водитель «Мерседеса» — двое взрослых и ребёнок — госпитализированы в медучреждение. Степень тяжести пострадавших уточняется. По факту ДТП проводится проверка», — уточнил собеседник агентства.