Миннеаполис, США, , 21:13 — REGNUM Толпы разгромили здания и ограбили магазины в американском штате Миннеаполисе после инцидента с чернокожим мужчиной, застреленным при задержании полицией, сообщает 4 июня Associated Press.

Вслед за стрельбой вечером в четверг, 3 июня, небольшая топа собралась в районе, где был убит мужчина. Протестующие гневно кричали и оскорбляли полицейских.

Позже ночью вандалы начали разбивать здания и грабить. Пресс-секретарь полиции Миннеаполиса Джон Элдер рассказал в электронном письме репортерам утром в пятницу, 4 июня, что множество окон были побиты и мусорные контейнеры сожжены. Протоколы арестов не будут доступны до вечера пятницы.

О стрельбе 3 июня известно мало. В службе маршалов США сказали, что у полицейских был орден на арест мужчины с оружием.

Напомним, в 2020 году после смерти афроамериканца Джорджа Флойда массовые акции протеста в Миннеаполисе переросли в погромы и грабежи. Об этом свидетельствуют многочисленные видео с мест происшествий в городе, снятые камерами наблюдения, очевидцами и местными телеканалами и размещенные на популярном видеохостинге Youtube.