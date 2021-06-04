Женева, Швейцария, , 21:08 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 477 334 новых случаях заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 171 782 908 человек. Такие данные приводит 4 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 10 909 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 698 621.

Днём ранее, согласно данным ВОЗ, было выявлено 478 573 случая заболевания, скончались 15 115 пациентов с коронавирусом.