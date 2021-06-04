Анкара, , 21:07 — REGNUM Турецкое буровое судно обнаружило в Чёрном море новое газовое месторождение объёмом свыше 135 млрд кубометров газа, объявил 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос на черноморском побережье Турции.

«Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» запасы газа объемом более 135 миллиардов кубометров», — сообщил Эрдоган.

При этом турецкий президент заявил, что теперь общий объём разведанных запасов газа на шельфе Черного моря составляет около 500 млрд кубометров, так как в 2020 году было обнаружено газовое месторождения «Сакарья» объемом в 320 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция активно ведёт геологоразведочные работы на шельфах как Чёрного, так и Средиземного морей, не останавливаясь перед исследованиями даже спорных территориальных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: «СП-2» строится на благо участников проекта, а не назло США – МИД РФ