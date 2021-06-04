Москва, , 20:59 — REGNUM Сегодня, 4 июня, журналист Джанлука Ди Марцио на своем портале разместил информацию о том, что полузащитник «Торино» Саша Лукич может продолжить карьеру в другом клубе.

По данным источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Кристал Пэлас» и московский «Спартак». При этом «Торино» хочет сохранить игрока в своих рядах и на следующий сезон.

Сербский футболист будет рассматривать оба варианта. Перейдя в «Кристал Пэлас», он сможет сыграть в АПЛ, а в случае со «Спартаком» — принять участие в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Лукич принял участие в 32 матчах чемпионата Италии и отличился тремя голами.