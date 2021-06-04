Киев, , 21:14 — REGNUM Вопрос о статусе олигархов, возможно, будет вынесен на всеукраинский референдум, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении сегодня, 4 июня.

Зеленский дал понять, что обратится к референдуму в случае провала законопроекта в Верховной раде.

«К тем, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами по этому закону… Вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то возможно последним», — сказал он.

Президент подчеркнул, что внесенный им в Раду законопроект об олигархах демонтирует «олигархическую систему».

ИА REGNUMнапоминает, что 2 июня президент Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады проект закона об олигархах. Сегодня секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов уточнил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять ещё 11 сопутствующих нормативно-правовых актов. В апреле Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, который открывает возможность проведения всенародного голосования по тому или иному вопросу.