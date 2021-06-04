Санкт-Петербург, , 20:53 — REGNUM Министерство финансов России отберёт 500 компаний для пилотного проекта по отмене налога на добавленную стоимость для предприятий общественного питания. Об этом сообщил 4 июня глава ведомства Антон Силуанов.

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«Мы планируем определить 500 компаний и провести по этим компаниям эксперимент», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Глава Минфина добавил, что эксперимент по отмене НДС поможет «обелить» бизнес в данной сфере и получить дополнительный подоходный налог.

«Что сегодня происходит? Предприятия общественного питания, сетевые рестораны, как правило, работают в сером секторе. Заработные платы — 15 тысяч рублей официантам, поварам и так далее», — отметил он.

По словам Силуанова, в рамках эксперимента можно будет понять, насколько в результате освобождения от НДС компании общепита «обелятся в смысле зарплаты».

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект по освобождению от НДС компаний общественного питания, выручка которых не превышает 2 млрд рублей в год.

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