Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM Один человек погиб, еще трое получили травмы в ДТП с участием двух иномарок на Южном полукольце Ленинградской области. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в дежурной части УМВД по Гатчинскому району.

ДТП произошло около 18:00 мск 4 июня на дороге А120 на Южном полукольце. 25-летний водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с Kia Ceed под управлением 37-летней женщины.

«В результате ДТП водитель «Киа Сид» и мальчик 2017 года рождения госпитализированы, пассажирка, 1948 года рождения, скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка», — уточнил собеседник агентства.