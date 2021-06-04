Барлетта, , 20:46 — REGNUM Письмо итальянского солдата Винченцо Фугалли, отправленное родственникам из Советского Союза в 1943 году, 78 лет спустя дошло до потомков, передает ANSA в пятницу, 4 июня.

Торжественная церемония прошла в мэрии города Барлетта, родного городка Фугалли, откуда он отправился на войну.

Жительница Мантуи Ольга Роза Давини, оказавшая помощь в получении письма семьей, отметила, что в этом помогли как органы власти России, так и множество людей, искавших связи и нити этой истории с помощью СМИ и социальных сетей.