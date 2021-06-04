Новосибирск, , 20:45 — REGNUM Мера пресечения с ареста на подписку о невыезде изменена сотруднику полиции, который в Новосибирской области при задержании смертельно ранил правонарушителя, сообщили 4 июня в пресс-службе СКР.

Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, мера пресечения изменена по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Петренко «Сегодня по поручению председателя Следственного комитета России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении».

Напомним, инцидент произошёл вечером 28 мая 2021 года на автодороге «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области. Двое сотрудников ГИБДД пустились в погоню за машиной с тонированными стёклами, водитель которой не выполнил их требования об остановке.

Автомобиль задержали в районе рабочего посёлка Мошково, в салоне находилось трое мужчин. Сотрудники полиции потребовали, чтобы один из мужчин проследовал в служебный автомобиль для установления личности. Двое его приятелей попытались освободить его.

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