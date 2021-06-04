Филадельфия, США, , 20:37 — REGNUM Сегодня, 4 июня, «Филадельфия Флайерз» на своем официальном портале сообщила о подписании контракта с голкипером Самуэлем Эрссоном. Соглашение подписано на три сезона и носит характер новичка.

В прошедшем сезоне 21-летний швед защищал цвета «Брюнэс» из чемпионата Швеции, проведя в их составе 42 матча. Его коэффициент надежности составил 2,96, а процент отраженных бросков — 91,1.

Он также принял участие в одном матче за сборную Швеции на молодежном чемпионате мира этой зимой.

«Флайерз» выбрали Эрссоном на драфте НХЛ-2018 под общим 143-м номером.