Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Президент США Джо Байден в пятницу, 4 июня, ответил журналистам, что майский отчет о безработице в США свидетельствует о том, что его экономический план работает, сообщает CNBC.

Согласно правительственному отчету, уровень безработицы снизился с 6,1% в апреле до 5,8% в мае. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в мае увеличилось на 599 тыс.

«Это не совпадение. Это не удача. Это, в значительной мере, сотрудничество американцев. Это прогресс, который помогает нам выбраться из самого ужасного кризиса, случившегося с США за последние 100 лет», — сказал Байден и добавил, что большую роль в восстановлении американской экономики играет вакцинация населения, благодаря которой все больше людей выходят на работу.

Ранее президент пообещал к 4 июля вакцинировать 70% населения страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ожидают, что уровень безработицы в США в мае — июне будет наибольшим, а потом начнётся спад.