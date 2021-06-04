Екатеринбург, , 20:53 — REGNUM В Екатеринбурге автомобилист сбил девочку, ехавшую на самокате. Об этом сообщили в отделе ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель Audi Q7 сбил ребёнка на улице Баумана. Девочка пересекала на самокате проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшей зафиксирован ушиб тазобедренного сустава, её госпитализировали. По факту ДТП проходит дознание. По словам водителя, она, «увидев неожиданно появившегося с левой стороны ребенка на самокате, применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оштрафовали девушку, ездившую на электросамокате без прав.

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