Нижний Новгород, , 20:34 — REGNUM Нижегородцы обсуждают «туалетную тему». Местных пользователей соцсетей заинтересовали новости об установке в парке «Швейцария» недешевых уборных (от 5,4 до 16,7 миллионов рублей за штуку), на фоне плачевного состояния туалетов в больнице города Дзержинск, ремонт которых не проводился уже 63 года.

В рамках благоустройства парка «Швейцария» планируется установка десяти новых общественных туалетов. Общая стоимость — 87,8 миллиона рублей «без учета подключения к коммуникациям».

«Туалеты будут оборудованы помещениями для маломобильных граждан и пеленальными столиками. Все новые конструкции отапливаются и имеют защиту от вандалов — внутри туалетов из металла сделано всё, включая зеркала. Планируется, что туалеты будут работать круглогодично», — цитирует подрядчиков проекта NN.ru.

Часть нижегородцев на появление антивандальных супертуалетов отреагировали негативно.

«И что там антивандального? Ёршики? Что касается антивандальности: все оборудование обязательно должно быть встроенным в стены, так, чтобы невозможно было его выдрать, кнопки и управление максимально должны быть бесконтактными. А внешний вид — это просто трэш! Стыдоба!», — возмутилась Ирина Карплюк.

«За 16 миллионов можно было коттедж с санузлом соорудить, и не один», — считает Сергей Толкунов.

«Самые лучшие антивандальные туалеты те, в которых ловят тех самых вандалов и помимо штрафов, придают огласке их деяния и широко освещают их геройские поступки в СМИ. Дабы горожане знали, кому обязаны за изломанные и закрытые туалеты. Вот такие антивандальные санузлы продержатся долго. А эти хоть из брони делай, не поможет», — написал Andrey Taskin.

«Нижегородцев испортил туалетный вопрос!», — иронизирует Юрий Попов.

«Будет чисто. 50 рублей вход и бабулька с тряпкой. В Сормовском парке открыты и чисто», — считает Валерий Куликов.

Нижегородцы делятся опытом посещения общественных уборных в других областях России.

«Зимой был в Ярославле. В центре города в сквере стоит вот такой простенький туалет. Как видите есть отделения для женщин, маломобильных, с другой стороны для мужчин. Скажу за мужское: две кабинки, три писсуара, пара раковин и сушилка для рук. Простенько, но чистенько. И самое главное: туалет бесплатный, никакой бабушки на входе, собирающей по 20−30 рублей. Очевидно, у администрации Ярославля есть деньги, чтобы обеспечить нужды жителей и гостей города. Никаких антивандальных конструкций, и ничего не сломано. С чего вообще могло появиться мнение, что придут какие-то вандалы и начнут крушить унитазы?», — считает Алексей Макеев.

Споры вокруг парковых туалетов идут одновременно с обсуждением плачевного состояния уборной отделения урологии в больнице города Дзержинска Нижегородской области.

«Все отделение в таком состоянии. Это снаружи оно выглядит красиво, а внутри… Знакомый прислал это видео и другие фотки, так как посещение запрещено, все в шоке, в каких условиях лечат наших близких и куда уходят деньги», — написал администратор одной из нижегородских групп во «ВКонтакте».

»Так в 90% больниц и что?», — считает Никита Судаков.

К обсуждению подключился аккаунт министерства здравоохранения Нижегородской области.