Рим, , 20:34 — REGNUM Граждане Италии, еще не получившие прививку от коронавируса (более 60% населения), в большинстве своем собираются все-таки сделать ее, таковы данные опроса Demopolis, опубликованные в пятницу, 4 июня.

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Причина отсутствия прививки (для 44% тех, кто еще не успел ее сделать) состоит лишь в том, что до них еще не дошла очередь — до начала июня 2021 года прививочная кампания в Италии проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым.

Но есть и другие причины (респонденты могли выбирать более одного варианта ответа): 25% непривитых отметили, что не уверены в надёжности недавно созданных вакцин, 20% не хотели прививаться предложенной им «АстраДзенекой», 18% полагают, что пик эпидемии позади и вакцинироваться уже незачем.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок получившим первую дозу AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 4 июня, в Италии умерли 126 415 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 59). Число подтвержденных носителей выросло на 2557 (днем ранее — на 1968). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 227 719 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 200 192 человека — на 5370 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 562 464 человека, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.