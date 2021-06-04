Киев, , 20:34 — REGNUM В Совнацбезе Украины не верят заявлению президента России Владимира Путина о том, что работа по укладке первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» завершена.

Об этом сказал на брифинге вечером 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов.

По информации Данилова, для завершения укладки газопровода «нужно проложить еще определенное количество километров».

«Это не может произойти за один день — это первое… Во-вторых, после завершения строительства происходят процессы технологической настройки, испытаний, после того должно быть подписано очень много документов», — сказал он.

Данилов заявил, что у Украины сейчас нет прямой возможности влиять на эти процессы — «но, поверьте, все наши дипломатические сотрудники привлечены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы все это прекратить».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Путин заявил, что успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2», линейная работа, включая морской участок газопровода. Российский лидер отметил, что уложенные трубы осталось «приподнять и сварить». Сегодня же в «Нафтогазе» заявили, что Украина до сих пор сохраняет возможность остановить строительство газопровода или же заблокировать его работу.