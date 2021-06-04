Минск, , 20:23 — REGNUM Светлана Тихановская была проинформирована о подготовке вооружённого переворота в Белоруссии, фигуранты которого находятся теперь в следственном изоляторе КГБ. Об этом заявил бывший редактор оппозиционных телеграм-каналов Роман Протасевич.

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В опубликованном 3 июня интервью гостелеканалу ОНТ узник СИЗО КГБ сообщил: «Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской».

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Протасевич рассказал, как участвовал в zoom-конференции заговорщиков, обсуждавших сценарий государственного переворота силами военных, целью которого было отстранение Александра Лукашенко от власти. В ходе конференции Протасевич скрывался за «чёрным квадратом» на аватаре и лично не участвовал в обсуждении — фиксировал тезисы и резюме.

После этого Протасевич лично встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии в Вильнюсе и информировал её о замысле «силового сценария». Также он поддерживал связь с помощником Светланы Тихановской — бывшим деятелем оппозиционной партии Александром Добровольским и «подробно рассказал ему, что к чему».

Напомним, в апреле российская ФСБ и белорусский КГБ проинформировали о задержании в Москве белорусских оппозиционеров, планировавших государственный переворот в Белоруссии с участием генералов и других высокопоставленных офицеров белорусской армии. Несколько участников этого заговора теперь находятся в СИЗО КГБ — там же, где и Роман Протасевич.