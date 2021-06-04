Рим, , 20:22 — REGNUM Размер нового единого детского пособия в Италии составит от 30 до 217 евро в месяц на каждого ребенка в зависимости от дохода семьи и количества детей, сообщили в правительстве в пятницу, 4 июня.

Чем ниже доход семьи и чем больше в ней детей, тем выше будет пособие на каждого ребенка.

Ранее с инициативой объединить все детские выплаты в одно пособие выступила министр по делам семьи Елена Бонетти.

С июля 2021 года эти выплаты станут получать семьи, где родители — безработные или самозанятые, с января 2022 года — все семьи с доходом не более 50 тысяч евро в год.