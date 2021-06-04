Киев, , 20:22 — REGNUM В офисе президента (ОП) Украины сегодня, 4 июня, вручили удостоверение участника боевых действий 26 бойцам «добровольческого батальона «Айдар», которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году, сообщает пресс-служба ОП.

Согласно источнику, церемония состоялась в рамках очередного заседания консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

В сообщении отмечается, что в течение семи лет «добровольцы» безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости в отношении подтверждения их участия в боевых действиях и вот сейчас справедливость восторжествовала.

«Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг», — сказал глава совета Сергей Куницын.

ИА REGNUM напоминает, что подразделение «Айдар» было создано в мае 2014 года по инициативе коменданта «Самообороны Майдана»Сергея Мельничука и вело боевые действия на территории бывшей Луганской области Украины. Представители «Айдара» на Украине многократно обвинялись в совершении целого ряда преступлений. Международная неправительственная организация Amnesty International в 2014 году опубликовала доклад, в котором указано, что бойцы батальона причастны к похищениям людей, неправомерным арестам, жестокому обращению, кражам, шантажу, вымогательству крупных сумм денег и, возможно, казням задержанных.