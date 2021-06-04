Бишкек, , 20:08 — REGNUM Социальный фонд Киргизии за пять месяцев 2021 года направил на выплату пенсий и пособий более 20 млрд 754 млн сомов (17 млрд 958 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба соцфонда.

В том числе в мае текущего года — около 4 млрд 183 млн сомов (3 млрд 619 млн рублей)

Больше всего денег потратили на соцвыплаты жителям Ошской области — 3 млрд 799 млн сомов (3 млрд 287 млн рублей), Джалал-Абадской области — 3 млрд 558 млн сомов (3 млрд 78 млн рублей), столицы республики — 3 млрд 396 млн сомов (2 млрд 938 млн рублей) и Чуйской области — 3 млрд 191 млн сомов (2 млрд 761 млн рублей).

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