Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Американская компания Facebook продлит временную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа еще на два года, сообщает 4 июня Associated Press.

«По окончании этого периода мы обратимся к экспертам, чтобы оценить уровень опасности для общества. Мы будем оценивать внешние факторы, включая случаи насилия, ограничения на мирные собрания и другие признаки гражданских беспорядков», — написал Ник Клегг, вице-президент Facebook по глобальным вопросам, в своем блоге в пятницу.

Напомним, ранее независимый надзорный совет Facebook, обсуждающий вопрос блокировки аккаунтов Трампа, заявил, что со стороны компании было бы не корректно в качестве наказания блокировать аккаунты навсегда.

Как сообщало ИА REGNUM, надзорный совет был создан в минувшем году руководством Facebook в качестве регулятора для решения спорных вопросов, касающихся контента в социальной сети, с участием независимых экспертов.