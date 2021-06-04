Париж, , 20:01 — REGNUM Французский Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) опубликовал 4 июня исследование, в котором утверждается, что «во Франции смертность от алкоголя выше, чем где-либо в ЕС», и несколько рекомендаций по борьбе с чрезмерным употреблением алкоголя. Об этом 4 июня сообщает Le Monde.

По данным Inserm, самой распространённой причиной госпитализаций во Франции является алкоголь. В год алкоголя в стране умирает более 40 тысяч человек, из которых 30 тысяч мужчины. После анализа 3600 документов авторы выдают три основные рекомендации: ужесточить алкогольное законодательство, усилить пропаганду борьбы с алкоголизмом и систематически проводить диспансеризацию всего организма.

В 2017 здравоохранение Франции установила норму потребления алкоголя с наименьшим риском: не более двух бокалов алкоголя в день и десять бокалов в неделю. Психиатр и нарколог европейской больницы Жоржа Помпиду (HEGP) в Париже Гийом Эйраньес считает, что «нужны дни без потребления алкоголя». При этом среднее потребление составляет почти три бокала алкоголя в день на одного взрослого.

В исследовании также заявляется, что алкоголь — это наркотик, канцерогенное и токсичное для многих человеческих органов вещество, прямо или косвенно ответственное за около шестидесяти заболеваний. Из 41 тысячи смертей, связанных с алкоголем: 16 тысяч связаны с раком, 9 900 с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 6800 с заболеваниями пищеварения, 5400 с внешней причиной (несчастный случай или самоубийство) и более 3 тысячи с другой патологией (психические заболевания, поведенческие расстройства и тд). По словам Гийома Эйраньеса, «более половины людей, у которых есть проблемы с алкоголем, имеют когнитивные нарушения».

Напомним, за первый год эпидемии COVID-19 во Франции (с конца февраля 2020 года до марта 2021), для борьбы с которой трижды вводился общенациональный карантин и до сих пор действуют различные ограничительные меры и в результате которой бюджетный дефицит Франции превысил 9% ВВП, вследствие заболевания скончались 85 тыс. человек, то есть примерно в два раза больше, чем в среднем за такой же срок умирает в стране вследствие чрезмерного употребления алкоголя.

Как сообщало, министр здравоохранения Франции Оливье Веран во Всемирный день без табака 31 мая рассказал о целях Франции в борьбе с курением.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Франции надеется, что следующее поколение будет некурящим