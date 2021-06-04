Чунцин, Китай, , 20:00 — REGNUM В текущем году в Китае планируется проведение нескольких тысяч мероприятий по пропаганде и популяризации культурного и природного наследия. Как сообщает 4 июня

Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по охране культурного наследия, в рамках мероприятий запланировано проведение тематических форумов и пропагандистских компаний, разнообразных выставок и т.д.

Центром праздника, приуроченного к отмечаемому 12 июня Дню культурного и природного наследия, станет город Чунцин — мегаполис центрального подчинения, расположенный в юго-западной части Китая. Праздничные мероприятия пройдут как в реальном, так и в удаленном режиме.