Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Ситуация на рынке труда в Соединенных Штатах постепенно исправляется, а темп восстановления рабочих мест в мае увеличился по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сегодня, 4 июня, сообщило Министерство труда США.

Согласно правительственному отчету, уровень безработицы снизился с 6,1% в апреле до 5,8% в мае.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в мае увеличилось на 599 тыс.

Отмечается, что данные цифры все же свидетельствуют о том, что многие компании испытывают трудности с поиском достаточного количества работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ожидают, что уровень безработицы в США в мае — июне будет наибольшим, а потом начнётся спад..