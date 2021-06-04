Москва, , 19:58 — REGNUM Уровень безработицы в России в апреле 2021 года снизился до 5,2% от экономически активного населения. Такие данные приводятся в опубликованном 4 июня докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Напомним, уровень безработицы в марте составлял 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

Согласно данным Росстата, в апреле 3,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

При этом, по предварительным данным Роструда, в органах службы занятости в качестве безработных в апреле были зарегистрированы 1,5 миллиона человек.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле, согласно оценке Росстата, составила 75,1 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.