Бишкек, , 19:57 — REGNUM За последние пять лет удельный вес взаимной торговли Киргизии со странами-членами Евразийского экономического союза во внешнеторговом обороте республики вырос с 37% до 43%. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

При этом, если в 2017 и 2018 годах внешнеторговый оборот в сравнении с предыдущими годами увеличился более чем на 16%, то в 2019 году он снизился на 2,1%, а в 2020 году, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, этот показатель сократился сразу на 12,5%.

Так, в 2016 году Киргизия наторговала с другими участниками Евразийского альянса на $2,07 млрд, в 2017 году — на $2,4 млрд, в 2018 году — на $2,8 млрд, в 2019 году — на $2,74 млрд и в 2020 году — на $2,4 млрд.

Экспорт из Киргизии в страны ЕАЭС, начиная с 2016 года, стабильно росли, в 2017 году достигнув максимального роста — более чем на 21%. Однако, в 2020 году он сократился на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В государства-члены ЕАЭС из республики, в основном, вывозились руды и концентраты драгметаллов, овощи и фрукты, одежда, молоко и молочные продукты, пластмассы и изделия из нее, запчасти и принадлежности для автомобилей и тракторов, полированное стекло, хлопковое волокно, цемент, табак и табачные изделия.

Что касается импорта в Киргизию из стран Евразийского альянса, то рост их объемов отмечался в 2017 году — по сравнению с предыдущим годом рост составил почти 15%, а также в 2018 году — 16%. В остальные годы отмечалось снижение объема ввоза товаров. В 2020 году этот показатель снизился почти на 12%.

Из других государств-участников ЕАЭС в республику импортировались нефтепродукты, природный газ, изделия из черных металлов, подсолнечное масло, злаковые культуры, пшеничная мука, лекарства, древесина и изделия из нее, удобрения и керамические изделия.

В 2020 году Киргизия наиболее активно торговала с Россией — 65% товарооборота со странами Евразийского экономического союза и с Казахстаном — 33%.