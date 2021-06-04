Пекин, , 19:57 — REGNUM В Китае планируется к 2025 году сократить до 400 млн тонн объем выбросов CO₂ общественными учреждениями страны. Об этом 4 июня сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную Управлением по делам государственных учреждений.

В плане работы по экономии энергоресурсов на XIV пятилетку (2021−2025 гг.) указывается, что общее количество общественных учреждений в стране превышает 1,58 млн единиц. К концу указанного срока общее потребление электроэнергии ими должно будет ограничиваться показателем в 189 млн тонн условного топлива, а потребление воды — в пределах 12,4 млрд кубометров.

Отметим, что по официально обнародованным планам в КНР собираются достичь углеродной нейтральности к 2060 году.