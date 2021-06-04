Киев, , 20:03 — REGNUM Украина в 2014−15 гг. была вынуждена покупать уголь и электроэнергию в России, заявил журналистам 4 июня депутат Верховной рады Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост президента страны.

Порошенко заявил, что «очень легко может объяснить», почему в условиях энергетического кризиса 2014−15 гг. Киев вынужден был покупатьугольв РФ.

«В условиях оккупации Донбасса, где находились 90% украинского угля, мы вынуждены были покупать уголь в России… для обеспечения половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию, в условиях веерных отключений», — сказал политик.

Экс-президент также призвал «господина Зеленского» объяснить, почему сейчас, в 2020—2021 годах, Украина купила на 1 млрд долларов электроэнергию и уголь «с оккупированных территорий и в России».

ИА REGNUM отмечает, что брифинг Порошенко состоялся перед его допросом в СБУ, в качестве свидетеля в уголовном производстве в отношении народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, обвиняемых в государственной измене. Бывший глава Украины заявил, что это была его инициатива — посетить СБУ для того, чтобы на все вопросы дать абсолютно исчерпывающие ответы.