Бишкек, , 19:55 — REGNUM Из-за напряженной ситуации на киргизско-таджикской границе и возможного повторения вооруженной агрессии со стороны военных Таджикистана были эвакуированы жители пяти приграничных сёл в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии, передает «24.kg».

Читайте также: На киргизско-таджикской границе вновь обострилась обстановка

В общей сложности свои дома вынужденно покинули около 8 тысяч киргизстанцев, проживающих близ границы с Таджикистаном.

Людей эвакуируют в село Дараут-Курган, где часть из них уже разместили в домах местных жителей, а остальных планируют временно поселить в спортзалах и зданиях соцобъектов.

Читайте также: МИД Киргизии обвиняет военных Таджикистана в провокации на границе