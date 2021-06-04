Сибайпо, , 19:55 — REGNUM В рамках торжеств, посвященных столетию КПК, делегация дипломатов из двух десятков стран арабского Востока, аккредитованных в КНР, а также представительства Лиги арабских государств (ЛАГ), посетила мемориальный музей ЦК КПК в деревне Сибайпо и приняла участие в тематическом семинаре «Совместный разговор о столетней истории, совместное созидание прекрасного будущего». Об этом 4 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в число участников входят дипломатические работники из Алжира, Египта, Туниса и Пакистана.

Также гости посетили деревню Таюаньжуан в уезде Чжэндин провинции Хэбэй. Выступая перед представителями дипкорпуса, заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао отметил, что поездка позволит лучше понять историю КПК и КНР и осуществленные партией исторические преобразования. Он подчеркнул, что КПК вместе с политическими партиями арабских стран готова претворять в жизнь важнейшие договоренности, достигнутые между руководством КНР, лично Си Циньпином и лидерами этих стран.

Глава делегации, посол Алжира в КНР Ахсен Бухелфа и другие дипломатические работники горячо поздравили КПК со столетним юбилеем и выразили уверенность, что под руководством партии страна добьется новых впечатляющих успехов.