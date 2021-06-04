Бишкек, , 19:53 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии провели на юге республики спецоперацию, в ходе которой задержали членов банды фальшивомонетчиков, занимавшихся сбытом поддельной валюты — евро. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

В ведомстве отмечают, что милиционерам удалось выйти на след криминального «общака» и изъять его.

В ходе расследования в оперативную разработку попали представители криминального мира, отбывающие наказание в местах заключения.

В конце мая правоохранители задержали с поличным двух женщин, у которых при себе имелось большое количество фальшивых денег высокого качества. Подозреваемые обменяли поддельные €10 тысяч на 470 тысяч сомов (406 тысяч рублей) и автомобиль ВАЗ-2107. В тот же день была задержана еще одна их соратница по криминальному бизнесу.

Впоследствии выяснилось, что сбыт фальшивых денег крупными партиями наладили двое жителей Ошской области, отбывающие наказание в исправительных учреждениях.

Сейчас правоохранительные органы Киргизии пытаются выявить маршруты перемещения поддельных купюр, схемы их реализации, а также установить личности всех замешанных в этих преступлениях граждан.