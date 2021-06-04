Балыкчи, Киргизия, , 19:51 — REGNUM Во время рабочей поездки президента Киргизии Садыра Жапарова в Иссык-Кульскую область кортеж главы государства попал в аварию, передают киргизстанские СМИ сегодня, 4 июня.

Возле села Ананьево в одну из машин с сопровождавшими президента лицами врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб сотрудник охраны главы государства, а также пострадали еще пять человек — трое из президентского кортежа и двое из автомобиля, который протаранил их машину.

По неподтвержденной информации, виновник аварии возвращался с семейного торжества и был пьян.

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