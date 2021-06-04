Кострома, 4 июня, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Автор и руководитель муниципального проекта «Сказочная Кострома — Родина Снегурочки» Ксения Смирнова написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.gradkostroma.ru Костромская Снегурочка

На протяжении последних восьми лет с 2013 по 2021 года Смирнова занимала должность руководителя отдела культурно-массовых мероприятий в костромском муниципальном учреждении «Возрождение». В годы её кураторства у костромской Снегурочки появилась резиденция, бренд стал известен на всероссийском уровне.

«Резиденция Снегурочки отпустила меня. И я надеюсь, что со временем смогу отпустить её. Моя роль в сказке о Российской Снегурочке — самой любимой и самой трудной сказке — сыграна. Я благодарю весь огромный творческий коллектив Резиденции Снегурочки за служение и подвижничество, за профессионализм и бескорыстность, за честность и человечность», — написала режиссёр на личной странице ВКонтакте.

О причинах ухода с должности Смирнова говорить отказалась. По информации источников ИА REGNUM, ситуация может быть связана со сменой руководства в МБУ «Возрождение». С октября 2020 года должность директора учреждения заняла София Касаткина. Ранее она руководила Костромской областной детской библиотекой имени А. Гайдара. Кто будет курировать сказочный проект в Костроме, пока неизвестно.