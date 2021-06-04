Венеция, Италия, , 19:47 — REGNUM 21 июня 2021 года в Италии будет окончательно отменен комендантский час, и если в тот же день правительство не разрешит дискотекам возобновить работу, владельцы заведений оставляют за собой право открыться с 1 июля вопреки запретам, заявил в пятницу, 4 июня, глава национальной профильной бизнес-ассоциации Маурицио Паска.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Мы готовы показать министрам десятки видеороликов, на которых люди и так танцуют — в барах, на пляжах и так далее. А в нашей отрасли 30% участников уже закрылись окончательно. Наши компании умирают», — отметил он.

Ранее в некоторых регионах Италии разрешили дискотекам открыться для посетителей, но при этом запретили собственно танцы — из-за неизбежных нарушений санитарной дистанции. Гражданам разрешается пить купленные в баре напитки и слушать музыку.

По данным на 4 июня, в Италии умерли 126 415 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 59). Число подтвержденных носителей выросло на 2557 (днем ранее — на 1968). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 227 719 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 200 192 человека — на 5370 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 562 464 человека, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.