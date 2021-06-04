Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Акции американской технологической компании Tesla подешевели на 5% после того как стало известно, что в Китае упал спрос на электрокары данной марки, сообщает CNBC.

Отмечается, что в мае компания продала в два раза меньше машин, чем в апреле. Анонимный источник сообщил, что в апреле в КНР заказали свыше 18 тыс. электромобилей Tesla, а в мае только 9800.

Отметим, с начала года стоимость акций Tesla упала на 15%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприятие Tesla в Шанхае — это единственный завод компании Илона Маска за пределами Соединённых Штатов по сборке электромобилей Tesla. Общие вложения в это предприятие планируют увеличить до 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов). Эти деньги пойдут на увеличение годового объёма производства машин на линиях завода до 500 тыс. единиц.