Санкт-Петербург, , 19:46 — REGNUM Говоря о приватизации в России, президент России Владимир Путин, в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме привел в пример приватизацию Сбербанка, которая демонстрирует сбалансированную политику государства в сфере привлечения иностранных инвесторов и учета национальных интересов. 40% акций ведущего банка страны, по словам президента, принадлежит иностранцам, что, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что иностранный бизнес верит в российскую экономику, но и государство, сохраняя за собой большую долю активов Сбербанка, оставляет за собой контроль над лучшими отечественными компаниями и, соответственно, российской экономикой.

Как подчеркивает российский экономис, руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, «Россия не может оставаться в стороне от процесса глобализации и основная задача законодателей: помочь стране интегрироваться в мировые процессы и сохранить при этом самостоятельность и безопасность. Владимир Путин в качестве удачного примера интеграции привел Сбербанк, доля иностранных акционеров которого составляет более 40%. Кроме того, 50% акционерного капитала банка принадлежит правительству, а это значит, что банк по сути является достоянием людей и принадлежит гражданам. Важно, чтобы это так и оставалось».