Москва, , 19:44 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в марте 2021 года выросла на 7,1% по сравнению с февралём, а в годовом выражении замедлился до 1,8% с 2% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 4 июня докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За I квартал 2021 года реальные зарплаты выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в марте, по оценке ведомства, составила 55 208 рублей.

В номинальном выражении среднемесячная начисленная зарплата в феврале выросла на 7,8% по сравнению с февралём и на 7,7% в годовом выражении.