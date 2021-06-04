Рим, , 19:41 — REGNUM Кривая числа новых заражений коронавирусом в Италии продолжает снижение, заявил на пресс-конференции в пятницу, 4 июня, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

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Показатели Италии — одни из лучших в ЕС, добавил он.

По данным на 4 июня, в Италии умерли 126 415 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 73 (днем ранее — на 59). Число подтвержденных носителей выросло на 2557 (днем ранее — на 1968). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 227 719 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 200 192 человека — на 5370 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 12 562 464 человека, что составляет 20,86% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.