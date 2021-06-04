Лондон, , 19:40 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» 4 июня подтвердило продление контракта с 34-летним таранным форвардом национальной сборной Франции Оливье Жиру до конца следующего сезона.

Оливье Жиру перешел в «Челси» 31 января 2018 года из лондонского «Арсенала» за 21 миллион евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Оливье Жиру принял участие в семнадцати матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста шесть голов в восьми матчах.

В составе «Челси» Оливье Жиру стал обладателем кубка Лиги Чемпионов 2020/21.