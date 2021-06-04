Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM В День России запретят продавать спиртное в центре Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Ограничение будет установлено 12 июня 2021 года с 10:00 до 15:00 (время местное) в границах улиц Горького — Малышева — Воеводина — проспекта Ленина — площади Труда, а также с 14:00 до 21:00 в границах улиц Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального — улицы 8 Марта.

Кроме того, на площади 1905 года в ночь на 10 июня закроют парковку до полуночи 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге временно запрещали торговлю алкоголем магазинам X5 Retail Group.

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