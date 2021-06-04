Киев, , 19:41 — REGNUM В МИД Украины не согласны с предложением Ирана выплатить по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего при крушении самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана 8 января 2020 года.

Соответствующее заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко обнародовали вечером 4 июня украинские СМИ.

Николенко отметил, что вопрос выплаты компенсаций — «важный элемент процесса», но ему должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечение виновных к ответственности.

«Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в Киеве ожидают от Ирана добросовестного выполнения всех договоренностей, достигнутых ранее.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине заявили, что Иран не предоставляет полную информацию об обстоятельствах крушения самолёта, и это доказывает, что борт сбили намеренно. 1 июня в Киев прибыла делегация Ирана для дальнейших переговоров, в ходе которых и было озвучено предложение по денежной компенсации.