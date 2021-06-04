Мадрид, , 19:31 — REGNUM Агент 24-летнего форварда «Севильи» и национальной сборной Марокко Юссефа Эн-Несери Анас Оузифи заявил, что его клиент ни при каких обстоятельствах не покинет испанский клуб в летнее трансферное окно: «Несколько дней назад я говорил с ним (Юссефом Эн-Несери) и он ясно дал мне понять, что не намерен покидать «Севилью». Мы не готовы рассматривать никакие предложения. Его единственное желание — остаться в клубе», — приводит слова агента издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Юссеф Эн-Несери принял участие в 38-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста шесть голов в восьми встречах. Марокканец стал лучшим бомбардиром испанского клуба в прошедшем сезоне. На втором месте расположился нидерландский таранный форвард Люк Де Йонг с девятью голами.

Юссеф Эн-Несери перешел в «Севилью» 16 января 2020 года из «Леганеса» за 20 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.