Тирана, , 19:40 — REGNUM В Албании 4 июня в результате обследования 2912 человек выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 32 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 392 случая заражения коронавирусом. 129 598 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2451 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Третьи сутки подряд не выявлено случаев смерти пациентов с диагностированным COVID-19.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет немногим более 300, из них треть в Тиране. На стационарном лечении находятся менее 50 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в стране смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.

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