Белград, , 19:16 — REGNUM Сербия не выступает за сохранение «замороженного конфликта» в Косово и Метохии, и поэтому диалог с Приштиной очень скоро будет возобновлен. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 4 июня.

Вучич заявил о том, что он намерен поехать в Брюссель и участвовать в переговорах по Косово и Метохии. Он высказал готовность обсуждать компромиссные решения косовского вопроса, исключая варианты, которые были бы для Сербии унизительными.

Сербский лидер также проинформировал о том, что планирует представить в парламенте отчет о состоянии диалога с Приштиной, однако он не решил, сделает ли он это до начала нового раунда переговоров в Брюсселе или после него.

«Я поеду в Брюссель на переговоры с албанцами. Я надеюсь, что мы проявим достаточно мудрости и что у нас будет достаточно поддержки, чтобы сделать хорошую вещь для нашей страны», — цитирует телеканал РТС слова президента Вучича.

Напомним, что ранее Вучич критиковал Приштину из-за того, что она требует признания от Белграда, но при этом не готова даже сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, на что обязалась подписанием Брюссельского соглашения в 2013 году.