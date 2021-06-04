Киев, , 19:22 — REGNUM Вопроса восстановления авиасообщения Украины с Белоруссией зависит от официального Минска, заявил на брифинге 4 июня секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов.

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«Это (восстановление авиасообщения) будет зависеть не от нас, а от поведения Беларуси… каким образом они будут вести себя с теми политзаключенных, которых сегодня уже тысячи», — сказал он.

Данилов также сослался на опыт ЕС, который с 5 июня прекращает принимать любые самолеты из Белоруссии.