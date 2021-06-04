Киев, 4 июня 2021, 19:22 — REGNUM Вопроса восстановления авиасообщения Украины с Белоруссией зависит от официального Минска, заявил на брифинге 4 июня секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов.
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«Это (восстановление авиасообщения) будет зависеть не от нас, а от поведения Беларуси… каким образом они будут вести себя с теми политзаключенных, которых сегодня уже тысячи», — сказал он.
Данилов также сослался на опыт ЕС, который с 5 июня прекращает принимать любые самолеты из Белоруссии.
ИА REGNUM напоминает, что с 26 мая правительство Украины утвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, после инцидента с посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. 28 мая Киев ужесточил первоначальное решение — всем самолётам, зарегистрированным в Белоруссии, было запрещено использовать воздушное пространство Украины,