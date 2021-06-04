Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM В Нижней Туре (Свердловская область) полиция изъяла арсенал самодельного оружия у местного жителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов). Возможно, будет заведено дело по факту незаконного изготовления огнестрельного оружия.

Из квартиры горожанина изъяли предмет, похожий на винтовку, ещё два предмета, похожие на пистолет, три магазина, а также металлический предмет цилиндрической формы, похожий на прибор для бесшумной стрельбы. Мужчина пояснил, что оружие он изготовил кустарно, хотя охотником гражданин не является.

«Кого «шутник» хотел «припугнуть» таким арсеналом, представители МВД сейчас устанавливают», — уточнил Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге наказали сразу четверых жителей за нелегальную торговлю оружием.

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