Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Дорожную карту по реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве подписали сегодня, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и председатель правления АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Дадажон Исакулов. Как сообщает пресс-служба ПАО «Россети», дорожная карта включает перечень мероприятий на 2021−2022 годы, нацеленных на развитие электросетевых комплексов стран, привлечение инвестиций, реализацию проектов с применением цифровых технологий, обмен лучшими практиками и опытом.

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«Сетевые комплексы России и Узбекистана имеют давние и крепкие связи, — заявил Андрей Рюмин. — У нас общие традиции, единая инженерная школа, схожие стандарты и требования. Это создает базу для успешной реализации масштабных совместных проектов, нацеленных на развитие энергетики Узбекистана, внедрения передовых технологических решений, расширения компетенций энергетиков стран в области международной кооперации».

«Мы верим, что после сегодняшних договоренностей уровень узбекско-российского сотрудничества в области энергетики выйдет на более качественный уровень», — подчеркнул Дадажон Исакулов.

Напомним, «Россети» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в октябре 2020 года в рамках 21-го заседания Российско-узбекской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Бухаре. Предусмотрены совместные проекты в области строительства и модернизации сетевой инфраструктуры Узбекистана, в том числе с внедрением передовых технологических решений, взаимодействие при разработке схем и программ развития энергосистем республики и соседних стран. В рамках подписанной сегодня дорожной карты планируется проработка пилотных проектов в Узбекистане с возможным участием «Россетей». Эти проекты позволят повысить надежность электроснабжения потребителей и транзит мощности одной из крупнейших тепловых электростанций республики.