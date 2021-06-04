4 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Владимир Путин предложил новые меры поддержки экономики. Очевидно, что эти меры в той или иной степени могут потребовать роста расходов бюджета. Также очевидно, что Минфин не готов к подобным «телодвижениям». Впрочем, как всегда! Эту очевидность ярко подтверждает риторика главы ведомства Антона Силуанова на ПМЭФ-2021.

Галина Смирнова, , 20:10 — REGNUM На ПМЭФ-21 Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки. Например, для семей с детьми и для малого и среднего бизнеса. Льготная ипотека будет продлена. Как пишет РБК, доступ к ипотечной программе продлится до 1 июля 2022 года. Ипотечная ставка, что было предсказуемо на фоне повышения ЦБ РФ ключевой ставки, вырастет на 1%, то есть с сегодняшних 6% до 7%, а предельная сумма кредита теперь выровняется для всех регионов и составит 3 млн руб, что также было предсказуемо на фоне развернувшихся экономических последствий, о которых всё последнее время говорили эксперты и чиновники профильных ведомств. Напомним, говорили они и о риске образования ипотечного пузыря, в частности, такая риторика звучала из уст главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, и о росте цен на недвижимость за счет образования высокого спроса на недвижимость в результате роста популярности льготной ипотечной программы и одновременной неспособности строительного рынка удовлетворить этот повышенный спрос. В итоге мнения разделились: одни предлагали вовсе покончить с программой, другие выступали за ее продление с коренными изменениями. Судя по предельной сумме, продлеваемая программа смещается в сторону регионов. Но это еще не все. Есть еще, как говорится, «бинго», повышающее градус расстройства главы Минфина Антона Силуанова. Но о градусе расстройства речь пойдет чуть ниже. Пока же отметим, что семейная льготная ипотека со ставкой 6% распространится на семьи с одним ребенком! И вот эта программа уже охватит семьи с ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Для таких семей максимальная сумма льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.

Министр финансов РФ Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается сектора МСП, то, как уточняет РБК, глава российского государства предложил такие инструменты поддержки, как зонтичное поручительство для малых и средних предприятий (МСП), которое предполагает выдачу корпорациями МСП поручительств по кредитам банков-партнеров, что позволит снять с бизнеса часть рисков. Кроме того, речь идет и об освобождении предприятий общепита от уплаты НДС при выручке до 2 млрд руб. в год. При этом пониженная ставка страховых взносов в 15% сохранится даже при увеличении численности персонала до 1,5 тыс. человек. Еще одна из мер — это возмещение представителям МСП комиссии, уплаченной ими за использование системы быстрых платежей ЦБ, которая, как предполагается, будет действовать до конца года. Предприятия с выручкой до 800 млн руб. в год могут быть выведены из-под антимонопольного контроля, а также смогут не согласовывать с ФАС слияния и поглощения. Кроме того, крупнейшие компании и государственные заказчики должны увеличить долю закупок товаров и услуг МСП до 25%.

Очевидно, что эти меры в той или иной степени могут потребовать роста расходов бюджета. Также очевидно, что Минфин не готов к подобным «телодвижениям». Впрочем, как и всегда! Эту очевидность ярко подтверждает риторика главы ведомства Антона Силуанова. На том же самом форуме — ПМЭФ-2021 — Антон Германович заявил о появлении признаков перегрева экономики. Но каких конкретно — кроме темпов инфляции, не назвал, отметив, что процессы перегрева набирают оборот.

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», — цитирует слова министра финансов издание «Коммерсантъ».

Министр финансов РФ Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению Антона Силуанова, инфляция может привести к обесценению расходов, денег, социальных выплат, зарплат. Возникает вопрос, желание получения сверхприбылей отдельными корпорациями, потянувшимися к мировому рынку и автоматически потащившими за собой рост цен внутри России, что неминуемо влечет инфляцию, говорит о росте экономики и, соответственно, необходимости не расширения мер поддержки, а их сворачивания? Более того, если говорить о росте экономики или том же росте инфляции, то и здесь требуется уточнение как минимум базовых, то есть исходных показателей. Но здесь более красноречиво об этом скажет уже риторика Владимира Путина. В ходе Петербургского международного экономического форума глава государства говорил, что рост мировой экономики в 2021 году после сильного спада из-за пандемии коронавируса может стать самым масштабным с 70-х годов XX века.

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — цитирует РБК слова президента России.

То есть мировая экономика возвращается к нормальной (!) жизни, а не к сверхросту, о чем мог бы говорить такой показатель, как рост инфляции. Что касается российской экономики, то, по словам Владимира Путина, она тоже выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, о чем президент говорил во время церемонии подписания инвестиционных соглашений, проходившей в рамках ПМЭФ. Глава государства также отмечал, что он не сомневается в том, что удастся не только выйти из сложившейся сложной ситуации, но и выйти на новые рубежи.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2021 Kremlin.ru

О сверхтрепетном отношении Антона Силуанова к бюджету, дополнительные расходы которого бьют по нервной системе министра, можно уже слагать легенды. К слову, на прошедшем на днях совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову, напоминая им о необходимости осуществления поставок в регионы страны полноценных мобильных медицинских комплексов, Владимир Путин сказал, что поставка простых мобильных комплексов для вакцинации, чем сейчас активно занимаются профильные чиновники, приведет к излишним расходам бюджета и будет нервировать Антона Германовича. Но здесь-то всё понятно — когда можно поставить в регион полноценный мобильный комплекс, оснащенный необходимой медтехникой, где одновременно можно проводить и вакцинацию, то, соответственно, лишний раз можно избежать расходов бюджета. Ну, а перегрев экономики в силу инфляции — принять сложно.